Les Mets’Diévales au Château Lorentzen, 3 juillet 2022, Lorentzen.

Les Mets’Diévales au Château Lorentzen

2022-07-03 – 2022-07-03

Lorentzen 67430

EUR Découvrons ensemble les plantes sauvages qui poussent au pied du château de Lorentzen: après une cueillette, nous élaborerons un buffet apéritif, accompagné de spécialités locales, à déguster en toute convivialité au pied de l’édifice.

15 euros par adulte, 7 euros pour les moins de 12 ans, sur inscription avant le 29 juin au 03.88.00.55.55.

A partir de 5 ans.

Animation proposée en collaboration avec l’Office du Tourisme d’Alsace Bossue et la Route des Châteaux et Cités Fortifiées d’Alsace dans le cadre des Mets’diévales.

Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo et des tabliers pour les moins de 8 ans.

Lorentzen

dernière mise à jour : 2022-05-11 par