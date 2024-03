Les métiers qui recrutent : conseiller en formation professionnelle Cité des sciences et de l’Industrie Paris, vendredi 1 mars 2024.

Les métiers qui recrutent : conseiller en formation professionnelle 10h-12h. Cette séance d’information vous donnera les informations et les voies d’accès à ce métier exercés dans les rectorats des académies. Vendredi 1 mars, 10h00 Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit sur inscription

La campagne de recrutement des Conseillers en Formation Professionnelle (CFP) est lancée dans l’académie de Paris. Les CFP s’inscrivent dans la politique de formation professionnelle du ministère chargé de l’Éducation nationale. Ils s’engagent à être les représentants de l’ensemble des réponses de l’Éducation nationale en matière de formation et de parcours professionnels, intégrant formation initiale scolaire, par apprentissage et continue, dont validation des acquis de l’expérience, bilan de compétences et formation de formateurs. Agents de développement, les CFP élaborent et commercialisent des actions de formation professionnelle en veillant à leur mise en œuvre au sein du groupement d’établissements (GRETA).

Vous aimez conseiller et développer, concevoir et innover, piloter et animer, ce métier est fait pour vous ! N’hésitez pas à vous inscrire pour recueillir toutes les informations et modalités de candidature.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.