Corrençon-en-Vercors Isère Corrençon-en-Vercors EUR 5 5 Robin Duvillard et son équipe vous ouvrent les portes de leur centre d’hébergement et d’entraînement Zecamp. Profitez de ce moment d’échange pour mieux connaitre cet espace unique pensé par et pour des athlètes de haut niveau. info@correncon.com +33 4 76 95 81 75 zecamp le Bruchet Corrençon-en-Vercors

