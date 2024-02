Les métiers, genrés ? MJC Héritan Mâcon, vendredi 8 mars 2024.

Les métiers, genrés ? MJC Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Métiers de femmes / métier d’hommes ?

Une question se pose. Quelles sont les caractéristiques qui sous-tendent ces associations de genre et de profession ?

Les stéréotypes de genre, à savoir la force physique traditionnellement associée au genre masculin et la finesse psychologique et émotionnelle associée au féminin, ont-ils une quelconque influence dans le monde du travail ?

Autour d’une table ronde, nous entendrons des femmes et des hommes qui exercent des métiers dit ‘‘genrés’’ témoigner des métiers de femmes faits par des hommes et des métiers d’hommes faits par des femmes. Puis nous laisserons place aux échanges et aux débats…

Entré libre EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:00:00

fin : 2024-03-08

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dplanche@mjc-heritanmacon.org

