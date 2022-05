LES MÉTIERS EN TOURNÉE Alençon, 10 mai 2022, Alençon.

LES MÉTIERS EN TOURNÉE Alençon

2022-05-10 13:30:00 – 2022-05-11 17:00:00

Alençon Orne

JeuneÉtudiant

Du mardi 10 mai 2022 au mercredi 11 mai 2022

Parcours immersif au cœur des métiers pour s’orienter ou se réorienter et découvrir les filières d’excellence normandes.

L’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers s’installe à Anova Parc des Expositions d’Alençon les 10 et 11 mai prochain. Différents espaces thématiques proposant des animations ludiques et accessibles vous permettront d’aller à la rencontre de différents professionnels pour aborder à la fois des questions sur la construction du parcours d’orientation et de rencontrer des professionnels emblématiques des filières d’excellence normande.

Au programme :

➡ Des parcours immersifs au cœur des métiers,

➡ Des ateliers pour découvrir des filières d’excellence normandes et les opportunités professionnelles à proximité,

➡ Des animations par des partenaires Métiers, avec notamment la présence de véhicules de démonstration

➡ Des rencontres avec des entreprises partenaires

Les 10 et 11 mai de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

Au Parc des expositions Anova – Alençon

JeuneÉtudiant

Du mardi 10 mai 2022 au mercredi 11 mai 2022

Parcours immersif au cœur des métiers pour s’orienter ou se réorienter et découvrir les filières d’excellence normandes.

L’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers s’installe à…

https://parcours-metier.normandie.fr/agence-metiers-en-tournee?fbclid=IwAR1YynXkHhBFqTz0YWvty7_LjnRYEK04QICfXOlJNmrLVWkwKVsP2QGH4HI

JeuneÉtudiant

Du mardi 10 mai 2022 au mercredi 11 mai 2022

Parcours immersif au cœur des métiers pour s’orienter ou se réorienter et découvrir les filières d’excellence normandes.

L’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers s’installe à Anova Parc des Expositions d’Alençon les 10 et 11 mai prochain. Différents espaces thématiques proposant des animations ludiques et accessibles vous permettront d’aller à la rencontre de différents professionnels pour aborder à la fois des questions sur la construction du parcours d’orientation et de rencontrer des professionnels emblématiques des filières d’excellence normande.

Au programme :

➡ Des parcours immersifs au cœur des métiers,

➡ Des ateliers pour découvrir des filières d’excellence normandes et les opportunités professionnelles à proximité,

➡ Des animations par des partenaires Métiers, avec notamment la présence de véhicules de démonstration

➡ Des rencontres avec des entreprises partenaires

Les 10 et 11 mai de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

Au Parc des expositions Anova – Alençon

Alençon

dernière mise à jour : 2022-05-03 par OT CUA ALENCON