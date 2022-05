Les métiers du Père-Lachaise Cimetière du Père-Lachaise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les métiers du Père-Lachaise Cimetière du Père-Lachaise, 22 mai 2022, Paris. Le dimanche 22 mai 2022

de 11h30 à 17h30

. gratuit

Un stand pour découvrir et comprendre le fonctionnement du cimetière et rencontrer les agents qui, toute l’année, entretiennent, fleurissent, surveillent le cimetière, et accueillent les usagers. Rendez-vous à la porte Gambetta, sur l’Avenue des combattants étrangers – emplacement n° 2 sur la carte (disponible sur le programme du Printemps des cimetières). Événement en lien avec le Printemps des cimetières 2022. Cimetière du Père-Lachaise 16, rue du Repos 75020 Paris Contact :

Romain Duflos

