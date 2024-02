Les métiers du patrimoine et de la conservation Faculté des Tanneurs – Extension, Amphi 5 Tours, mardi 27 février 2024.

Les métiers du patrimoine et de la conservation Conférence sur le secteur du patrimoine avec interventions de professionnels Mardi 27 février, 18h00 Faculté des Tanneurs – Extension, Amphi 5

Dans le cadre d’une série d’interventions sur les métiers organisée pendant l’année 2023-2024 à destination des étudiants, mais aussi des lycéens, la Maison de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle de l’@Université de Tours et le Service Orientation de la Région Centre-Val de Loire associent le Campus d’excellence PatMAT à une conférence sur le secteur du patrimoine. A cette occasion, plusieurs professionnels – médiateurs, conservateurs ou entrepreneurs – présenteront leur parcours.

Ouvert aux étudiants de l’Université de Tours et aux lycéens

Faculté des Tanneurs – Extension, Amphi 5 3 Rue des Tanneurs, 37041 Tours Tours 37000 Vieux Tours Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

patrimoine conservation

MOIP – Université de Tours