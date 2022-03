Les métiers du jeu vidéo Tarnos Tarnos Catégories d’évènement: Landes

Les métiers du jeu vidéo
Tarnos, 14 avril 2022, 18h30-20h00
Tarnos Landes

Enseignant en culture du jeu vidéo à l'institut Araten de Tarbes, Yannick Arana, passera en revue différents métiers de ce secteur en pleine expansion.
Dès 11 ans - Entrée libre

