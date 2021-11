Les métiers du business 3.0 Rocket School, 1 décembre 2021, Paris.

… **Des métiers en tension** De nouveaux métiers sont apparus avec l’expansion du secteur du numérique. Ils font l’objet d’une forte demande, de la part des startups notamment, qui n’arrivent pas à recruter à la hauteur de leurs besoins. Rocket School est une école dédiée à l’un de ces métiers en tension : le BizDev (ou Business Developer, ou SDR = commercial nouvelle génération). Rocket School a déjà formé et placé en entreprise plus de 1000 personnes dans toute la France, avec un taux de retour à l’emploi de 94%. **… Une formation gratuite avec un taux de retour à l’emploi garanti** La sélection pour intégrer Rocket School est entièrement axée sur votre personnalité et non sur votre CV ou vos diplômes. Si vous êtes retenu et que vous êtes assuré d’intégrer une entreprise en contrat de professionnalisation pendant 1 an, à la suite d’un bootcamp intensif de 3 mois, la formation vous sera entièrement financée.

