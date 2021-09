Versailles Université Ouverte de Versailles Versailles, Yvelines Les métiers de l’archéologie Université Ouverte de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Les métiers de l’archéologie Université Ouverte de Versailles, 1 octobre 2021, Versailles. Les métiers de l’archéologie

du vendredi 1 octobre au vendredi 22 octobre à Université Ouverte de Versailles

Cette exposition, conçue et prêtée par l’INRAP, a pour vocation de faire découvrir les métiers de l’archéologie et de visualiser le cadre d’intervention de ces professionnelles de l’histoire.

Entrée libre – Port du masque et passe sanitaire obligatoires

Exposition prêtée par l’Inrap Centre – Ile de France Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T09:00:00 2021-10-01T12:30:00;2021-10-01T13:30:00 2021-10-01T17:00:00;2021-10-02T09:00:00 2021-10-02T12:00:00;2021-10-04T09:00:00 2021-10-04T12:30:00;2021-10-04T13:30:00 2021-10-04T17:00:00;2021-10-05T09:00:00 2021-10-05T12:30:00;2021-10-05T13:30:00 2021-10-05T17:00:00;2021-10-06T09:00:00 2021-10-06T12:30:00;2021-10-06T13:30:00 2021-10-06T17:00:00;2021-10-07T09:00:00 2021-10-07T12:30:00;2021-10-07T13:30:00 2021-10-07T17:00:00;2021-10-08T09:00:00 2021-10-08T12:30:00;2021-10-08T13:30:00 2021-10-08T17:00:00;2021-10-09T09:00:00 2021-10-09T12:00:00;2021-10-11T09:00:00 2021-10-11T12:30:00;2021-10-11T13:30:00 2021-10-11T17:00:00;2021-10-12T09:00:00 2021-10-12T12:30:00;2021-10-12T13:30:00 2021-10-12T17:00:00;2021-10-13T09:00:00 2021-10-13T12:30:00;2021-10-13T13:30:00 2021-10-13T17:00:00;2021-10-14T09:00:00 2021-10-14T12:30:00;2021-10-14T13:30:00 2021-10-14T17:00:00;2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T12:30:00;2021-10-15T13:30:00 2021-10-15T17:00:00;2021-10-16T09:00:00 2021-10-16T12:00:00;2021-10-18T09:00:00 2021-10-18T12:30:00;2021-10-18T13:30:00 2021-10-18T17:00:00;2021-10-19T09:00:00 2021-10-19T12:30:00;2021-10-19T13:30:00 2021-10-19T17:00:00;2021-10-20T09:00:00 2021-10-20T12:30:00;2021-10-20T13:30:00 2021-10-20T17:00:00;2021-10-21T09:00:00 2021-10-21T12:30:00;2021-10-21T13:30:00 2021-10-21T17:00:00;2021-10-22T09:00:00 2021-10-22T12:30:00;2021-10-22T13:30:00 2021-10-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Université Ouverte de Versailles Adresse 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Université Ouverte de Versailles Versailles