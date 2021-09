Creil Musée Gallé-Juillet Creil, Oise Les métiers de l’archéologie : exposition légère Musée Gallé-Juillet Creil Catégories d’évènement: Creil

À l’occasion de la fête de la science, qui aura pour thème cette année; “l’émotion de la découvert”, venez découvir les différentes spécialités de l’archéologie, ainsi que le trésor monétaire de l’écluse, découvert à Creil en 1974. Ce parcours de visite vous est proposé gratuitement dans le cadre de la fête de la science. Exposition légère autour des métiers de l’archéologie Musée Gallé-Juillet Place François Mitterrand 60100 Creil Creil Oise

2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T17:00:00

