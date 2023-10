Les métiers de la rue à Paris – regards croisés d’une historienne et d’une sociologue Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris, 8 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 08 novembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

L’historienne Christine Bard et la sociologue Juliette Rennes s’entretiennent sur les métiers de la rue et le féminisme à l’occasion de la parution de leurs ouvrages « Métiers de rue. Observer le travail et le genre à Paris en 1900 » et « Parisiennes citoyennes ! Une histoire visuelle des féminismes »

Cette rencontre proposera une discussion sur le thème de l’histoire des Parisiennes et de la rue, à travers les deux ouvrages de Juliette Rennes et Christine Bard, et animée par l’historienne Ludivine Bantigny.

L’ouvrage de Juliette Rennes porte sur le travail dans les rues parisiennes et ses mises en images dans les années 1900. Partie d’une recherche sur les premières cochères et afficheuses parisiennes, Juliette Rennes s’est peu à peu détachée de ces figures pour restituer leur apparition parmi la population laborieuse travaillant sur la voie publique (marchandes des quatre-saisons, prostituées, camelots, artistes ambulants, porteuses de pain…). Une enquête qui éclaire l’ensemble de ces images à partir d’archives permettant de contribuer à une histoire du travail, de la rue parisienne et du genre.

Quant au livre de Christine Bard, il nous entraîne dans une ambitieuse traversée historique, de la Révolution française jusqu’à la loi sur la parité, sur les traces des luttes que les femmes ont menées à Paris pour leur émancipation. Ce sujet a donné lieu à l’exposition du même nom au Musée Carnavalet en 2022-2023.

La Bibliothèque historique de la Ville de Paris conserve une importante collection de photographies et de documents éphémères documentant la vie des Parisien.es, ainsi le fonds Marie-Louise Bouglé, qui constitue une documentation précieuse de l’histoire de la lutte des femmes pour l’égalité.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

Contact : bhvp@paris.fr https://bibliocite.fr/evenements/les-metiers-de-la-rue-a-paris/

Ville de Paris / BMD CP 1365 a