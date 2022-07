Les métiers de la mer Bréhal Bréhal Catégories d’évènement: Bréhal

Manche Découverte de la zone conchylicole sur l’estran, visite des ateliers de la Perle Saline (huitres et moules), dégustation d’huitres. Durée 3h00.

Départ 15h00 – Centre PEP les Oyats – Avenue de la Passerelle – St Martin de Bréhal.

Animations estivales proposés par la mairie de Coudeville sur Mer. Bréhal

