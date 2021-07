Bréhal Bréhal Bréhal, Manche Les métiers de la mer Bréhal Bréhal Catégories d’évènement: Bréhal

Bréhal Manche Bréhal Découverte de la zone conchylicole sur l’estran, visite des ateliers de la Perle Saline, dégustation d’huitres. Durée : 3 h 00

Départ 15 h 00 – Centre PEP les Oyats – Avenue de la Passerelle – Saint Martin de Bréhal.

