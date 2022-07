Les métiers de la mer

2022-08-16 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-16 18:00:00 18:00:00 Découverte de la zone conchylicole sur l’estran, visite des ateliers de la Perle Saline (huitres et moules), dégustation d’huitres. Durée 3 h 00.

Départ 15 h 00 – Centre PEP les Oyats – Avenue de la Passerelle – St Martin de Bréhal

