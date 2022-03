Les Métiers d’Art exposent à l’Abbaye Saint-Germain à Auxerre Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Dimanche 3 avril de 10 h 00 à 18 h 00 Plus de 50 artisans et artistes d’art dans des domaines très variés seront présents : ébéniste, céramiste, création de luminaires, couture, sellerie, maroquinerie, encadrement d’art… Ils vous feront découvrir leur savoir-faire et vous pourrez leur poser toutes les questions que vous souhaitez (leur parcours professionnel, leur formation, leurs techniques..). Vous pourrez également acheter sur place, passer des commandes ou demander des devis. Beaucoup d’entre eux effectueront des démonstrations : restauration de meubles, maroquinerie, dorure sur bois, laque, restauration de tableaux, restauration de fauteuils, restauration de faïence… Des ateliers de découverte pour les jeunes seront également proposés : décoration avec de la peinture naturelle, origami, apprentissage de la gravure, création de bijoux…. Lors de cette exposition, deux prix seront remis :

– le Prix Départemental des Métiers d’Art 2020 (catégorie « métiers de la tradition – fabrication d’exception) à Aurore CACHERA, sellière à Fournaudin

