Les Métiers d’art de la collection Ritter Château de Morlanne Morlanne, samedi 18 mai 2024.

Les Métiers d’art de la collection Ritter A l’occasion de la nuit Européenne des Musées, venez découvrir les métiers d’Arts en lien avec le Château de Morlanne et la collection Ritter. Samedi 18 mai, 19h00 Château de Morlanne Tarif visite guidée : 7€ par personne, 5€ en réduit. Gratuit pour les moins de 6 ans pour la Visite guidée et Visite libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Visites guidées mettant à l’honneur ces savoir-faire à 19h et 20h30.

7€ tarif plein, 5€ tarif réduit, gratuit moins de 6 ans, sur réservation.

Visite libre gratuite de 19h à 22h (dernières entrées).

Informations et réservations : 05.59.81.60.27 ou à chateaudemorlanne@orange.fr.

Le Château de Morlanne, sentinelle du Béarn, situé aux confins des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, fait partie du réseau de fortifications implanté par Gaton III de Foix-Béarn (dit Gaston Fébus) durant la Guerre de Cent ans. Erigé en 1373 le Château de Morlanne est l'un des plus beaux exemples de construction fébusienne. Son architecture mêlant la pierre et la brique en fait une forteresse médiévale atypique témoignant des procédés astucieux de son architecte languedocien Sicard de Lordat.

Au fil de siècles, cet édifice a perdu sa vocation défensive en devenant une demeure habitée puis une ruine abandonnée. Les travaux de restauration initiés par Raymond et Hélène Ritter en 1970 permettent le sauvetage et la renaissance de la forteresse. Propriétaires d’une riche collection d’objets, ils aménagent et décorent avec goût les intérieurs du château.

Les époux Ritter décident de léguer cet ensemble au Département des Pyrénées-Atlantiques en 1971.

Château et collections sont protégés Monuments Historiques. Grand parking, parking PMR, aire de pique-nique

©Courte Echelle