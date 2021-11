Les Métiers d’Antan Salies-de-Béarn, 15 août 2022, Salies-de-Béarn.

Les Métiers d’Antan Salies-de-Béarn

2022-08-15 09:00:00 – 2022-08-15 19:00:00

Salies-de-Béarn 64270

Pendant cette journée, les artisans présentent devant le public leur savoir-faire: potiers, fileuses, luthier, maréchal ferrant, forgeron, boulanger et bien d’autres. C’est l’occasion pour les jeunes générations et les moins jeunes de découvrir ou de redécouvrir des métiers anciens. Des collectionneurs exposent aussi leur trésor (livres, fer à repasser, porcelaines et divers objets).

Concours de lancer d’espadrilles.

+33 6 86 38 16 17

© OT BdG

Salies-de-Béarn

dernière mise à jour : 2021-10-29 par