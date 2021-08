Orée-d'Anjou Musée Joachim Du Bellay Maine-et-Loire, Orée-d'Anjou Les métiers artistiques de la Renaissance autour de l’écriture et de la musique Musée Joachim Du Bellay Orée-d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Des artistes calligraphe, enlumineurs, relieur et musicienne vous proposeront une démonstration de leurs talents. N’hésitez pas à les questionner et à essayer ! Des minis concerts de musique Renaissance seront aussi proposés par la musicienne Jeanne-Marie Gilbert tout au long de ces deux après-midis.

Entrée libre

Au fil de votre visite du musée Joachim Du Bellay, découvrez les métiers artistiques de la Renaissance autour de l'écriture et de la musique. Musée Joachim Du Bellay 1 rue Ronsard 49530 Orée-d'Anjou

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

