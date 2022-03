Les Métamorphoses- Les Musicales du Causse Gramat, 16 octobre 2022, Gramat.

Les Métamorphoses- Les Musicales du Causse Gramat

2022-10-16 17:00:00 17:00:00 – 2022-10-16 19:00:00 19:00:00

Gramat Lot Gramat

30 EUR 30 Georg Friedrich Haendel : Ouverture et airs d’Alcina

Antonio Vivaldi : Concerto pour 2 hautbois RV 535

Jean-Sébastien Bach : Cantate n°210 dite «du Mariage» «Oh holder Tag, erwünschte Zeit» (Hochzeitskantate)

L’orchestre Les Métamorphoses fonctionne sur le principe d’un pool d’une cinquantaine de musiciens. Choisis pour leurs capacités techniques et musicales individuelles, les musiciens abordent de manière historiquement informée sur instruments modernes, des œuvres allant des baroques aux classiques, ainsi que les compositeurs du XXème siècle.

Ce jeune et brillant orchestre peut ainsi parcourir un vaste répertoire allant des Métamorphoses de Dittersdorf à celles de Richard Strauss ou de Walter Braunfels. L’orchestre Les Métamorphoses, composé de 10 musiciens et d’une soprano, dirigé par Amaury du Closel, proposera un programme autour de La Cantate du mariage de Jean-Sébastien Bach.

Dès ses débuts en janvier 2018, l’orchestre s’est immédiatement fait remarquer lors des représentations de la Flûte enchantée de Mozart. La presse a également souligné son engagement dans le programme Vienne Fin de Siècle avec des œuvres vocales et symphoniques de Gustav Mahler, Franz Schreker et Alexander von Zemlinsky. Ce dernier programme a été repris au Festival de la Chaise-Dieu en août 2018 avec le baryton coréen Jiwon Song, Premier Prix du 25ème Concours international de chant de Clermont-Ferrand. Ce programme a également été́ joué à plusieurs reprises à Strasbourg, au Théâtre des Sablons et à Poissy.

Dès sa seconde année d’existence, l’orchestre reçoit le même accueil dans Madame Butterfly de Puccini. Il en ira de même en ce début d’année 2020 avec un accueil chaleureux de la presse lors des représentations de l’Italienne à Alger de Rossini, une nouvelle coproduction d’Opéra Nomade et du Centre Lyrique Clermont-Auvergne.

Ce jeune et brillant orchestre peut ainsi, dans l’esprit des écrits de Nikolaus Harnoncourt, parcourir un vaste répertoire allant des Métamorphoses de Dittersdorf à celles de Richard Strauss ou de WalterBraunfels.

Gramat

