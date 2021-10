Saint-Denis Parvis du métro Saint-Denis Université Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Les métamorphoses des Tartres : au carrefour de Pierrefitte-sur-Seine, Stains et Saint-Denis Parvis du métro Saint-Denis Université Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Parvis du métro Saint-Denis Université, le dimanche 17 octobre à 14:00

Cette balade aux limites de Saint-Denis, Pierrefitte et Stains vous plonge dans l’appropriation contemporaine des enjeux urbains, architecturaux et agricoles. Entre tradition maraîchère du XIXe siècle, urbanisation des grands ensembles des années 1960 et 1970, dynamique de réalisation d’équipements nationaux des années 1990 avec l’arrivée de l’Université Paris 8 puis des Archives Nationales, la ZAC des Tartres s’illustre comme une nouvelle pièce de la fabrique urbaine. Ce parcours mené par Nathalie Quiot, architecte/urbaniste de la ZAC (cabinet O’Zone) et Elise Prot, cheffe projet aménagement (Plaine Commune) donnera à voir un secteur en cours de transformation s’efforçant d’associer ambition architecturale, sociale, environnementale tout en proposant un rapport renouvelé à la production et au patrimoine agricole.

Visite sur inscription

