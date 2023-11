Les métamorphoses d’Alice Théâtre Dunois Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Du samedi 20 janvier 2024 au samedi 27 janvier 2024 :

mercredi

de 15h00 à 16h00

samedi

de 17h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 6 ans. payant

Ça commence avec une petite clé d’or qu’Alice découvre en disparaissant dans un terrier pour suivre un lapin pressé ! Puis sans réfléchir elle engage, avec toute sorte de nouveaux compagnons étranges, des conversations absurdes et drôles qui l’entrainent dans un monde surprenant et onirique.

Visuelle et musicale, cette adaptation du texte de Lewis Carroll s’appuie exclusivement sur les répliques d’Alice qui expriment ses pensées et ses questionnements, ouvrent sur la logique des rêves et de leurs bizarreries. L’auteur joue avec les mots, déconstruit la langue pour mieux engager son héroïne dans une constante curiosité. Et tandis qu’elle continue à explorer ce monde étrange, avec lequel elle se familiarise, Alice grandit.

Théâtre Dunois 7 Rue Louise Weiss 75013 Paris

Contact : https://www.theatredunois.org/la-saison/les-metamorphoses-dalice +33145847200 reservation@theatredunois.org

Simon Gelin