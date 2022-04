Les Métamorphoses au Parc Bagatelle Orangerie du Parc de Bagatelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les Métamorphoses au Parc Bagatelle Orangerie du Parc de Bagatelle, 22 mai 2022, Paris. Découvrez Les Métamorphoses du compositeur Bastien David au Parc Bagatelle le 22 mai à 15h.

Date et horaire exacts : Le dimanche 22 mai 2022

de 15h00 à 16h15

payant Tarif unique : 10 € Gratuit pour les moins de 12 ans Les Métamorphoses* est la première œuvre composée pour le Métallophone, nouvel instrument de percussion microtonal. Les six percussionnistes de la compagnie Les Insectes mettent en résonnance les 216 lames d’acier de ce clavier circulaire, dans un ballet gestuel immersif et sonore imaginé par le compositeur Bastien David. Vivez cette expérience inédite dans le parc de Bagatelle ! Avec : Bastien David (composition) et Les Insectes : Catherine Lenert, Aurélien Gignoux, François Vallet, Morgan Laplace Mermoud, Elisa Humanes et Maxime Echardour.



Direction artistique : Rodolphe Bruneau-Boulmier *La création mondiale Les Métamorphoses aura lieu à l’auditorium Radio France le 8 mai 2022 Orangerie du Parc de Bagatelle Grille d’Honneur, allée de Longchamp Paris 75016 Contact : https://www.lesmusicalesdebagatelle.com/ 01 58 40 66 58 https://www.facebook.com/lesmusicalesdebagatelle https://twitter.com/FondationBP https://www.lesmusicalesdebagatelle.com/la-programmation/billetterie/ Réserver

Les Musicales de Bagatelle Bastien David

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Orangerie du Parc de Bagatelle Adresse Grille d'Honneur, allée de Longchamp Ville Paris lieuville Orangerie du Parc de Bagatelle Paris Departement Paris

Orangerie du Parc de Bagatelle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les Métamorphoses au Parc Bagatelle Orangerie du Parc de Bagatelle 2022-05-22 was last modified: by Les Métamorphoses au Parc Bagatelle Orangerie du Parc de Bagatelle Orangerie du Parc de Bagatelle 22 mai 2022 Orangerie du parc de bagatelle Paris Paris

Paris Paris