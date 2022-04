Les Métallies Issigeac Issigeac Catégories d’évènement: Dordogne

2022-08-20 09:00:00 – 2022-08-21 18:00:00

Issigeac Dordogne Journée dédiée au rassemblement d’art du métal et du feu. Toute la journée, venez admirer des artisans d’art qui feront des démonstrations sur place. Savoir-faire de la forge traditionnelle. Passionnés de la ferronnerie, tous métaux et de la coutellerie. Restauration sur place. Journée dédiée au rassemblement d’art du métal et du feu. Toute la journée, venez admirer des artisans d’art qui feront des démonstrations sur place. Savoir-faire de la forge traditionnelle. Passionnés de la ferronnerie, tous métaux et de la coutellerie. Restauration sur place. +33 6 11 34 10 86 Journée dédiée au rassemblement d’art du métal et du feu. Toute la journée, venez admirer des artisans d’art qui feront des démonstrations sur place. Savoir-faire de la forge traditionnelle. Passionnés de la ferronnerie, tous métaux et de la coutellerie. Restauration sur place. Comité d’organisation les metallies

