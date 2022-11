Les Messes de Noël Mouriès Mouriès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Mouriès

Les Messes de Noël
2022-12-24

Avenue Pasteur Eglise Saint Jacques le Majeur Mouriès

2022-12-24 17:30:00

Eglise Saint Jacques le Majeur Avenue Pasteur

Mouriès

Unité Pastorale de la Vallée des Baux.

Les horaires des célébrations de Noël à l’église Saint-Jacques :

• Le 24 décembre, veillée de Noël, à 17h30 ;

• Le 25 décembre, jour de Noël, à 9h30.



Veillée et Messe chantée de transmission des Traditions Provençales aux enfants, avec la crèche vivante, Pastrage avec les Bergers, les Arlésiennes et le peuple de la terre, les Gardians et les Tambourinaires de la Vallée des Baux.

Un joyeux cortège précèdera cette célébration !

Vous pouvez confirmer votre participation en costume traditionnel auprès de Mme Nicole ROUX au 06 88 10 72 66

