Les Messes de Noël Mouriès, 24 décembre 2021, Mouriès. Les Messes de Noël Eglise Saint Jacques le Majeur Avenue Pasteur Mouriès

2021-12-24 – 2021-12-25 Eglise Saint Jacques le Majeur Avenue Pasteur

Mouriès Bouches-du-Rhône Mouriès Unité Pastorale de la Vallée des Baux.

Les horaires des célébrations de Noël :

• Le 24 décembre à 22h30 ;

• Le 25 décembre à 10h.

Cette année malheureusement il n’y aura pas de pastrage. Les Messes de célébrations de Noël à Mouriès. +33 6 78 17 51 91 Unité Pastorale de la Vallée des Baux.

Cette année malheureusement il n’y aura pas de pastrage. Eglise Saint Jacques le Majeur Avenue Pasteur Mouriès

