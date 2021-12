Eygalières Eygalières Bouches-du-Rhône, Eygalières Les Messes de Noël Eygalières Eygalières Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Eygalières

Les Messes de Noël Eygalières, 24 décembre 2021, Eygalières. Les Messes de Noël Eglise Saint Laurent 5102 Rue de la Vieille Église Eygalières

2021-12-24 – 2021-12-25 Eglise Saint Laurent 5102 Rue de la Vieille Église

Eygalières Bouches-du-Rhône Eygalières À Eygalières, retrouvez les messes de Noël pour le 24 et 25 décembre à l’Église Saint Laurent.

Jeudi 24 décembre – Messe de la nuit à 20h

Vendredi 25 décembre – Nativité du Seigneur à 17h Les Messes de Noël à Eygalières. +33 4 90 90 65 44 À Eygalières, retrouvez les messes de Noël pour le 24 et 25 décembre à l’Église Saint Laurent.

Jeudi 24 décembre – Messe de la nuit à 20h

Vendredi 25 décembre – Nativité du Seigneur à 17h Eglise Saint Laurent 5102 Rue de la Vieille Église Eygalières

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Eygalières Autres Lieu Eygalières Adresse Eglise Saint Laurent 5102 Rue de la Vieille Église Ville Eygalières lieuville Eglise Saint Laurent 5102 Rue de la Vieille Église Eygalières