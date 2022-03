Les Messagers #2 Salle Léo Lagrange Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Ce concours dédié à l’Art oratoire est né de la volonté de faire réfléchir sur l’importance de la parole dans notre société, du pouvoir des mots tant au niveau poétique que philosophique et politique. Une parole juste est une parole libre, authentique soucieuse de l’autre. Alliant une pratique artistique et pédagogique du théâtre avec une expertise de la formation à la prise de parole en public, les jeunes participants, environ 700 élèves du CM1 au BTS de toute la Nouvelle-Aquitaine, se forment à l’exercice difficile de l’art oratoire. A l’issue de ces formations en classes, des messagers (et donc porte-parole de leurs classes) sont élus pour participer à la finale au cours de laquelle ils déclament leurs discours. Développée autour du thème « Qu’allons-nous faire de nos rêves ? », cette 2e édition est présidée par l’écrivaine franco-rwandaise Beata Umubyeyi Mairesse. [www.jesuisnoirdemonde.fr](http://www.jesuisnoirdemonde.fr) [https://youtu.be/Fv6ZuJme0CI](https://youtu.be/Fv6ZuJme0CI)

Finale du Concours d’éloquence de Lormont, en partenariat avec le Collectif Je suis noir de monde. Salle Léo Lagrange rue Lavergne 33310 Lormont Lormont Gironde

