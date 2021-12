Versailles Centre de musique baroque de Versailles Versailles, Yvelines Les Meslanges de Henry Du Mont et les pratiques vocales et instrumentales en France au milieu du Grand Siècle Centre de musique baroque de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Les Meslanges de Henry Du Mont et les pratiques vocales et instrumentales en France au milieu du Grand Siècle Centre de musique baroque de Versailles, 21 février 2022, Versailles. Les Meslanges de Henry Du Mont et les pratiques vocales et instrumentales en France au milieu du Grand Siècle

du lundi 21 février 2022 au mardi 22 février 2022 à Centre de musique baroque de Versailles

Par l’exploration et l’expérimentation des options et instructions de Du Mont, cet atelier offrira de découvrir, au CMBV et à la tribune de la Chapelle royale du château de Versailles, la variété des pratiques musicales du Grand Siècle, et de mieux connaître celui qui aura laissé sur la musique du temps une empreinte décisive. À travers les fascinants Meslanges de Du Mont, le Centre de musique baroque de Versailles et le chef Sébastien Daucé invitent à découvrir les pratiques musicales du milieu du XVIIe siècle. Centre de musique baroque de Versailles 22 Avenue de Paris, 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-21T09:30:00 2022-02-21T17:00:00;2022-02-22T09:30:00 2022-02-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Centre de musique baroque de Versailles Adresse 22 Avenue de Paris, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Centre de musique baroque de Versailles Versailles