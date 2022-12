Les merveilleux Noëls de la Ville Chevalier Châtelaudren-Plouagat, 2 janvier 2023, Châtelaudren-Plouagat .

Pour les clubs, groupes, Ephad et associations, merci de prendre rendez-vous. Venez découvrir les Noël de la Ville Chevalier dans les dépendances du château. Plongez dans l’univers des trains miniatures au château de la Ville Chevalier : tous les ans en fin d’année, le château de la Ville Chevalier vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir son impressionnante exposition de trains miniatures, le tout dans une décoration de Noël spectaculaire. Une exposition de modélisme unique en Bretagne ! L’exposition, créée par Eric de Lorgeril, propriétaire du château de la Ville Chevalier dans les Côtes-d’Armor, vous fait voyager à travers l’Europe : la France, l’Allemagne, les Alpes suisses… Vous faisant par la même occasion découvrir ou redécouvrir d’authentiques trains de toutes les époques : trains traditionnels, TER, TGV, trains de transport de marchandises… Tous ces engins sont mis en action grâce à l’informatique, à travers des circuits dans des scènes de villes et villages miniatures évoquant des paysages tantôt montagnards, tantôt plus urbains… avec un souci du détail remarquable. Une mise en scène visuelle, mais aussi sonore : laissez-vous bercer par le doux sifflement des locomotives et par les bruits des trains en action.

Tout au long du parcours se succèdent des maquettes mettant en scène des petits trains électriques, sublimées par d’impressionnantes décorations de Noël qui vous plongeront directement dans la magie de Noël ! Sapins, boules, guirlandes, figurines et autres décorations créent un véritable esprit de Noël. Après votre visite de l’exposition, ne manquez pas de faire un tour par la boutique de décorations de Noël du château. Vous y trouverez des décorations que vous ne trouverez nulle part ailleurs et provenant d’Allemagne, des Pays-Bas ou des pays du Nord. Pour cette saison 2022, l’exposition sera ouverte de 14h à 18h30 : jusqu’aux vacances de Noël les vendredis, samedis et dimanches ; pendant les vacances de Noël : tous les jours sauf 25 décembre et 1er janvier ; puis derniers jours les 6, 7 et 8 janvier 2023.

