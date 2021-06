Lille Maison Folie Wazemmes Lille, Nord Les merveilleux grigris graphiques Maison Folie Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Un atelier inspiré par l’art polonais « Wycinanki », qui consiste à plier et à découper dans du papier pour créer une affiche colorée, un blason, masque, totem ou parure à son image. Découvre avec Charline Lapierre de L’Atelier MoOn, la joie d’assembler des éléments prédécoupés ou de découper des formes dans du papier pour fabriquer de merveilleux grigris graphiques colorés. _En lien avec l’exposition Môm’Art Couleurs, du 5 juin au 1er août à la maison Folie Wazemmes_

Gratuit, réservations conseillées

Atelier parents-enfants à partir de 5 ans, par Charline Lapierre de l’Atelier MoOn Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins, Lille Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T14:30:00 2021-06-26T15:30:00;2021-06-26T16:30:00 2021-06-26T17:30:00;2021-06-27T14:30:00 2021-06-27T15:30:00;2021-06-27T16:30:00 2021-06-27T17:30:00

