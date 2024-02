Les Merveilleuses : Documentaire et spectacle de contes à l’occasion de la journée des droits des femmes Théâtre Mandapa Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 20h30 à 22h30

.Tout public. A partir de 7 ans. payant

Les Merveilleuses, un documentaire issu d’un collectage des femmes du QPV des Épinettes, un témoignage poignant de leurs parcours, leurs espoirs, leurs difficultés, leur courage, suivi d’un spectacle de contes où les héroïnes du quotidien se retrouvent héroïnes de conte, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes.

Merveilleuses Voisines, documentaire conté à 20 h 30

Production Calliope / Le Chardon débonnaire 2023

Collectage : Isabelle Genlis / Isabelle Sauvage / Guillaume Louis

Réalisation : Le Chardon débonnaire

Un documentaire entre contes et paroles de femmes, héroïnes invisibles et héroïnes de la littérature orale, un regard atypique et pertinent de la littérature à la vie…

​L’équipe de Calliope fréquente ses voisines depuis plusieurs années. D’une rencontre à l’autre, au hasard des conversations, autour d’un verre de thé, d’un repas partagé, elles se sont racontées. Nous avons été touchés par leurs aventures, leurs espoirs et leurs désillusions, leurs épreuves, leurs victoires. De véritables héroïnes, discrètes et anonymes, aux destins comparables à ceux des héroïnes de la littérature orale.

Caméra au poing, nous leur avons demandé de nous livrer leurs parcours et nous en avons créé un “coNte” rendu.

Merveilleuses Héroïnes, spectacle contes et musique à 21 h 30

Création 2023

Conte : Isabelle Genlis, Guillaume Louis et Isabelle Sauvage

Musique : Guillaume Louis

Un cabaret d’histoires, contes traditionnels où les héroïnes s’illustrent brillamment, et récits inspirés par les témoignages issus du documentaire conté Merveilleuses Voisines

Merveilleuses Héroïnes distillent le Merveilleux des contes dans les récits collectés auprès des femmes du quartier des Épinettes de Paris. Vedettes incontestées d’hier et d’aujourd’hui, Cendrillon, l’épouse de Barbe-Bleue, la Belle au bois dormant, Raiponce…, nous accompagnent de l’enfance à la vieillesse.

Les épreuves qu’elles traversent, leurs quêtes de liberté, racontées de façon imagée et symbolique, sont aussi les nôtres, celles de toutes les vaillantes, les courageuses, les persévérantes, les guerrières du quotidien.

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013

Contact : https://www.association-calliope.fr/merveilleuses-voisines-merveilleuses-heacuteroiumlnes.html contact@association-calliope.fr

