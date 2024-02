Les Merveilleuses – Documentaire et contes en musique Théâtre Mandapa Paris, samedi 9 mars 2024.

Les Merveilleuses – Documentaire et contes en musique Un documentaire suivi d’un spectacle entre contes et paroles de femmes, des héroïnes invisibles à celles de la littérature orale, un regard atypique et pertinent de la réalité à la fiction. Samedi 9 mars, 20h30 Théâtre Mandapa Plein tarif 16 EUR

Tarif réduit 12 EUR

Moins de 15 ans 8 EU

Début : 2024-03-09T20:30:00+01:00 – 2024-03-09T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-09T20:30:00+01:00 – 2024-03-09T22:30:00+01:00

20h30 – Merveilleuses Voisines (1 h)

Rencontres avec les femmes du quartier des Epinettes

Production Calliope / Le Chardon débonnaire 2023 Collectage : Isabelle Genlis / Isabelle Sauvage / Guillaume Louis Réalisation : Le Chardon débonnaire

21h30 – Merveilleuses Héroïnes (1h) Distillent le Merveilleux des contes dans les récits collectés auprès des femmes du quartier des Épinettes de Paris. Vedettes incontestées d’hier et d’aujourd’hui, les héroïnes de conte nous accompagnent de l’enfance à la vieillesse. Les épreuves qu’elles traversent, leurs quêtes de liberté, racontées de façon imagée et symbolique, sont aussi les nôtres, celles de toutes les vaillantes, les courageuses, les persévérantes, les guerrières du quotidien.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C'est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

conte théâtre

Théâtre Mandapa