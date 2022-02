Les merveilleuses aventures du père Ubu Marseille 7e Arrondissement, 2 mars 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Les merveilleuses aventures du père Ubu Théâtre Badaboum 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-03-02 – 2022-03-02 Théâtre Badaboum 16 Quai De Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Ubu est un homme heureux. Il aime manger, dormir, et bien sûr tenir compagnie au roi Venceslas, dont il est le fidèle officier. Mais un jour, la Mère Ubu lui souffle un autre plan : pourquoi ne pas prendre la place du Roi Venceslas et devenir roi, à son tour ? Aidé par le capitaine Bordure, le Père Ubu arrive assez vite à ses fins. Mais jusqu’où ira-t-il ?



Jarry critique sans ménagement un monde autoritaire que nous reconnaissons facilement, mais ne cède jamais à la noirceur. Il nous livre au contraire une farce haute en couleur et jubilatoire, écrite dans une langue fougueuse et tonitruante, une pièce résolument à part.



D’après Alfred Jarry

Mise en scène : Anne-Claude Goustiaux, assistée de Fabien Hintenoch

Avec Virgile Coignard, Marianne Fontaine et Samuel Lachmanowits



À partir de 5 ans

(durée : 50 min)

