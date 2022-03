Les merveilles du violon Royaucourt-et-Chailvet Royaucourt-et-Chailvet Catégories d’évènement: Aisne

Royaucourt-et-Chailvet Aisne Royaucourt-et-Chailvet 5 Rendez-vous le mercredi 25 mai à 20h30 pour un récital exceptionnel donné par Natacha Triadou à l’église de St-Julien de Royaucourt. “Les Merveilles du Violon” : un voyage musical exceptionnel, commenté, avec quelques anecdotes savoureuses, un vrai moment de partage et d’émotion ! Grâce à des œuvres célèbres, mais aussi des découvertes surprenantes…

Natacha Triadou avait enchanté en 2019 le public de St-julien, elle revient avec un programme étonnant qui fait découvrir des joyaux du violon virtuose. Tarif adulte : 10 €

Tarif moins de 18 ans : 5 €

Gratuit pour les moins de 12 ans

Tarif spécial de soutien aux travaux de restauration de l’église : 20 €

Amis Saint-Julien Royaucourt

