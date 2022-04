LES MERVEILLES DU VIOLON, 10 août 2022, .

LES MERVEILLES DU VIOLON

2022-08-10 21:00:00 – 2022-08-10 21:00:00

Le sens musical et la virtuosité de Natacha TRIADOU lui permettent d’aborder tous les répertoires et c’est ainsi que pour ce concert en solo, elle interprétera des œuvres de Bach, Ysaye, Sivori, Paganini, Beethoven/Saint-Lubin, Schubert-Ernst, Vieuxtemps, Tarrega, Sarasate etc.

Violoniste française, Natacha TRIADOU mène une carrière de concertiste après avoir étudié en Angleterre à l’école de Yehudi Menuhin, en Allemagne à la Musikhochschule de Lübeck, et enfin, en Suisse à l’International Menuhin Music Academy, auprès d’Alberto LYSY et d’autres grands maîtres de la scène musicale internationale. Son amour de la Musique, sa joie de la partager avec tous, l’ont conduite à se produire lors de nombreux concerts, en soliste avec orchestre, en récital, ou en formation de chambre, notamment dans le cadre de grands festivals internationaux, en France comme à l’étranger.

Un voyage musical au programme varié et très virtuose, pour découvrir les secrets du violon !

