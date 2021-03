Les Merveilles du Musée » : un tarot exceptionnel d’époque révolutionnaire Musée Français de la Carte à Jouer, 18 mars 2021-18 mars 2021, Issy-les-Moulineaux.

Musée Français de la Carte à Jouer, le jeudi 18 mars à 18:30

Le mois dernier, le Musée a exploré dans le second épisode de sa série vidéo sur les « Merveilles du Musée » un précieux jeu de cartes héraldiques. D’un format court, chaque épisode s’attache à vous présenter dans le

moindre détailchaque œuvre ou objetchoisi et à vous en révéler les secrets. Le troisième épisode de cette série sera consacré à un tarot d’époque révolutionnaire exposé dans le parcours permanent.

Ce jeu de tarot complet à enseignes italiennes (coupe, épée, bâton, denier) constitué de 78 cartes, gravé sur bois et mis en couleur au pochoir, est issu d’un bois gravé vers 1750 par François Isnard. Encore utilisé à la fin du XVIII e siècle, il fut « corrigé » par Louis Carey vers 1793 àStrasbourg.En effet, par un décret de l’an II, le 22 octobre 1793, la Convention nationale, sous le pouvoir du Comité de Salut Public, étendit la suppression des « signes de royauté et de féodalité » aux cartes à jouer. C’est la Terreur. On assista alors à une courte mais intense liberté de création, dont la première étape était marquée par la correction des anciens modèles de cartes à jouer qui avaient prévalu jusqu’alors. Une intense campagne de destruction des symboles de l’ancien régime est menée pour faire disparaître les blasons, les couronnes, globes, sceptres et toute autre marque royale ou aristocratique sur les édifices, les lieux publics et… les cartes à jouer. Elles voient s’effacer les figures du Roi, de la Reine et du Valet ou Cavalier, personnages de la société monarchique. Ainsi, Junon et Jupiter remplacent le Pape et la Papesse, au Roi, à la Reine et au Valet sont substitués le Génie, la Liberté et l’Egalité. L’Empereur et l’Impératrice sont détrônés par les figures du Grand-Père et de la Grand-Mère. Enfin, toute référence à la religion est gommée puisque le Pauvre remplace l’Ermite et la Trompète se substitue à la carte du Jugement. Bientôt Thermidor (27 juillet 1794) remplace la Terreur et de cet épisode, toujours inscrit dans nos mémoires, restent les monuments martelés et les cartes à jouer «républicanisées », depuis revenues aux symboles traditionnels.

