Atelier des vacances au musée d’Argentomagus Les Mersans Saint-Marcel Catégories d’Évènement: Indre

Saint-Marcel Atelier des vacances au musée d’Argentomagus Les Mersans, 14 juillet 2023, Saint-Marcel. Saint-Marcel,Indre Atelier des vacances d’été au musée d’Argentomagus..

2023-07-14 à ; fin : 2023-08-25 12:00:00. 3 EUR.

Les Mersans

Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire



Summer vacation workshop at the Argentomagus museum. Taller de vacaciones de verano en el museo Argentomagus. Sommerferien-Workshop im Argentomagus-Museum. Mise à jour le 2023-05-22 par OT Vallée de la Creuse Détails Catégories d’Évènement: Indre, Saint-Marcel Autres Lieu Les Mersans Adresse Les Mersans Ville Saint-Marcel Departement Indre Lieu Ville Les Mersans Saint-Marcel

Les Mersans Saint-Marcel Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-marcel/

Atelier des vacances au musée d’Argentomagus Les Mersans 2023-07-14 was last modified: by Atelier des vacances au musée d’Argentomagus Les Mersans Les Mersans Saint-Marcel 14 juillet 2023