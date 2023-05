Exposition : « Recoudre la pierre » Les Mersans, 3 juin 2023, Saint-Marcel.

Saint-Marcel,Indre

Exposition : « Recoudre la pierre » Exposition des musées d’Argentomagus et de la Chemiserie, des ateliers Volume et Textile de l’Ecole municipale des Beaux-Arts de Châteauroux ..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-27 18:00:00. 5 EUR.

Les Mersans

Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire



Exhibition : « Recoudre la pierre » (Sewing stone) Exhibition of the museums of Argentomagus and Chemiserie, Volume and Textile workshops of the Municipal School of Fine Arts of Châteauroux.

Exposición: « Recoudre la pierre » (Volver a coser la piedra) Exposición de los museos Argentomagus y Chemiserie, de los talleres de Volumen y Textil de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Châteauroux.

Ausstellung: « Den Stein neu nähen » Ausstellung der Museen von Argentomagus und der Chemiserie, der Ateliers Volume und Textile der Ecole municipale des Beaux-Arts de Châteauroux .

