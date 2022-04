Les Méritants Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies Contemporaines Paris Catégorie d’évènement: Paris

du jeudi 21 avril au vendredi 22 avril à Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies Contemporaines

Présentation professionnelle du projet Les Méritants de Julien Guyomard (durée 30 minutes) L’apocalypse zombie a eu lieu. Parmi les survivants, certains se sont retranchés entre des barricades mais lorsque les zombis frappent gentiment à la porte, ils sont bien loin de l’image que l’on a d’eux. Il va alors falloir inventer un nouvel ordre social et que les survivants composent avec ces “sous-vivants”. Une notion pour faire le tri : le mérite. Les Méritants questionnent les rouages de la méritocratie. Une idéologie où le mérite individuel, l’ascenseur social et l’égalité des chances justifieraient à eux seuls la hiérarchisation sociale.

Entrée libre

Scena Nostra – Julien Guyomard
Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies Contemporaines
159 avenue Gambetta
Paris

2022-04-21T11:30:00 2022-04-21T12:00:00;2022-04-22T11:30:00 2022-04-22T12:00:00

