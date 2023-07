« Les Méritants » au Théâtre de la Tempête, 22 septembre 2023, .

Du vendredi 22 septembre 2023 au dimanche 22 octobre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h30

dimanche

de 16h30 à 18h30

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. payant

places de 10€ à 24€

renseignements au 01 43 28 36 36

L’apocalypse zombie a déjà eu lieu. Une société coupée en deux, d’un côté les humains, de l’autre les zombies. Les premiers sont en haut de l’échelle sociale, la cohorte des seconds pédale pour éclairer les premiers. Julien Guyomard a utilisé la figure du zombie pour parler, avec humour, de la méritocratie.

« Les Méritants » texte et mise en scène Julien Guyomard

L’apocalypse zombie a déjà eu lieu. Un nouvel ordre social est en train de s’inventer. Une société coupée en deux, d’un côté les humains, survivants retranchés derrière les barricades, de l’autre les zombies, les « sous-vivants », peut-être nos doubles monstrueux. Les premiers sont en haut de l’échelle sociale, la cohorte des seconds pédale pour éclairer les premiers. Mais jusqu’à quand ? Avant la révolte des zombies, nos survivants vont devoir inventer quelque chose pour justifier l’ordre social : le mérite ! Qui veut, peut. Non ? Pour sa première venue à la Tempête, Julien Guyomard – qui signe le texte et la mise en scène de cette comédie allégorique satirique – a choisi de s’intéresser aux rouages de la méritocratie. Forcés à cohabiter, humains et zombies se cognent aux murs de cette société à deux vitesses. Jusqu’au jour où le zombie Clairvius parvient à passer de l’autre côté, à intégrer le comité central dirigé par les humains. Mais si un zombie réussit, gagnant ses galons de cadre sup’, qu’est-ce qui empêche les autres d’y arriver ? Les zombies méritants sont-ils les bienvenus ? Ou l’ascenseur social serait-il légèrement enrayé ?

Théâtre de la Tempête – La Cartoucherie – Route du Champ-de-Manœuvre 75012 Paris

Contact : https://www.la-tempete.fr/saison/2023-2024/spectacles/les-meritants-705 +33143283636 rp@la-tempete.fr https://www.facebook.com/THEATREDELATEMPETE/ https://www.facebook.com/THEATREDELATEMPETE/ https://la-tempete.notre-billetterie.fr/billets?spec=408

©néjib Les Méritants // Julien Guyomard