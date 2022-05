Les Méridiennes Tours, 7 juillet 2022, Tours.

Les Méridiennes Tours

2022-07-07 – 2022-07-10

Tours 37000

Ouverture, échanges, surprises et qualité musicale, c’est ce qui qualifie ce festival original de petites formes qui investit chaque été le vieux Tours en proposant une programmation aussi surprenante qu’exigeante. 30 mn de concert pour découvrir des artistes exceptionnels et des musiques rares, depuis les sonorités les plus éloignées du monde jusqu’aux formes contemporaines improbables, tous les genres sont conviés.

Festival atypique et ouvert sur les différences, le festival s’enrichit d’un partenariat avec des associations et des institutions remarquables ouvertes sur le handicap.

Entrez dans la cour et la salle Ockeghem et laissez-vous surprendre…à tout petit prix !

lesmeridiennes.festival@gmail.com +33 7 69 38 14 64

Tours

