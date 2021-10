Lille Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, Nord “Les mères pour la paix. La question politique du lien de maternité” par Véronique Nahoum-Grappe Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Partout dans le monde, là où des hommes disparaissent à cause de crimes d’État, des mouvements de mères pour la paix font leur apparition. Cette forme particulière d’engagement reste pourtant un impensé des théorisations féministes. En quoi ces mouvements de femmes contre la guerre sont-ils spécifiques ? Que nous disent-ils de la force de la relation de maternité, dans sa dimension proprement politique ?

Là où des hommes disparaissent à cause de crimes d'État, des mouvements de mères pour la paix font leur apparition. En quoi ces mouvements de femmes contre la guerre sont-ils spécifiques ?

