Les Mères Noël Saint-Gengoux-le-National, 4 décembre 2021, Saint-Gengoux-le-National.

Les Mères Noël Salle polyvalente Rue Joly Coeur Saint-Gengoux-le-National

2021-12-04 – 2021-12-04 Salle polyvalente Rue Joly Coeur

Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire Saint-Gengoux-le-National

EUR Exposition des métiers d’art, céramique avec différentes techniques, bijoux en différentes matières, textiles sous différentes formes, graphisme, maroquinerie, bois tourné et marqueterie, reliure, etc. Ce sont au total 21 artisanes d’art qui présentent leurs plus belles créations.

bellesdemai.meresnoel@gmail.com http://meresnoel-bellesdemai.com/

Exposition des métiers d’art, céramique avec différentes techniques, bijoux en différentes matières, textiles sous différentes formes, graphisme, maroquinerie, bois tourné et marqueterie, reliure, etc. Ce sont au total 21 artisanes d’art qui présentent leurs plus belles créations.

Salle polyvalente Rue Joly Coeur Saint-Gengoux-le-National

dernière mise à jour : 2021-11-15 par