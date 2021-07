Ruffigny AFTRAL Niort Deux-Sèvres, Ruffigny Les Mercredis Transport et Logistique – AFTRAL AFTRAL Niort Ruffigny Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Les Mercredis Transport et Logistique – AFTRAL AFTRAL Niort, 8 septembre 2021, Ruffigny. Les Mercredis Transport et Logistique – AFTRAL

du mercredi 8 septembre au mercredi 15 décembre à AFTRAL Niort

Venez nous rencontrez tous les mercredis de 14h à 16h et découvrez les métiers et les formations transport et logistique.

Entrée libre

Recrutement – Alternance – Formations – Métier AFTRAL Niort 4 rue Anita conti 79260 la crèche Ruffigny Deux-Sèvres

2021-09-08T14:00:00 2021-09-08T16:00:00;2021-09-15T14:00:00 2021-09-15T16:00:00;2021-09-22T14:00:00 2021-09-22T16:00:00;2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T16:00:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T16:00:00;2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T16:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T16:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T16:00:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T16:00:00;2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T16:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T16:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T16:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T16:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T16:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T16:00:00

