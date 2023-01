LES MERCREDIS TOUT-PETITS ! Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie Catégories d’Évènement: Mayenne

LES MERCREDIS TOUT-PETITS ! Musée de Préhistoire Vallée des grottes de Saulges Thorigné-en-Charnie

Quels animaux voyait-on à la Préhistoire ? Pourquoi l'humain préhistorique chassait-il ? Comment s'habillait-il ou encore où vivait-il ? Autant de questions de fond traitées avec légèreté pour que les tout-petits puissent eux aussi mieux appréhender la période ! La visite du musée pour les plus petits !

