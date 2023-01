LES MERCREDIS TOUT-PETITS Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie Catégories d’Évènement: Mayenne

LES MERCREDIS TOUT-PETITS
Musée de Préhistoire
Thorigné-en-Charnie
Mayenne

2023-03-26

6 EUR

Prenez place avec votre tout-petit dans le musée, confortablement installés sur des tapis et des coussins… et plongez dans les aventures préhistoriques des contes lus par le médiateur !

Réservation et paiement en ligne.

Lecture de contes préhistoriques !

saulges@coevrons.fr
+33 2 43 90 51 30

