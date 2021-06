Melle Melle Deux-Sèvres, Melle Les mercredis sur la route : Spectacle de clown – Bal breton – métissé de RAP US – Raggamuffin Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle

Les mercredis sur la route : Spectacle de clown – Bal breton – métissé de RAP US – Raggamuffin Melle, 30 juin 2021-30 juin 2021, Melle. Les mercredis sur la route : Spectacle de clown – Bal breton – métissé de RAP US – Raggamuffin 2021-06-30 21:00:00 – 2021-06-30 Place René Groussard Café du Boulevard

Melle Deux-Sèvres Les Mercredis sur la route Mercredi 30 juin à 21h à Melle à 21h : Moizbat’ (Groove agricole Evolutive en Périgord) Gratuit +33 9 64 26 30 54 Les Mercredis sur la route Mercredi 30 juin à 21h à Melle à 21h : Moizbat’ (Groove agricole Evolutive en Périgord) Gratuit Pixabay

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Melle Étiquettes évènement : Autres Lieu Melle Adresse Place René Groussard Café du Boulevard Ville Melle lieuville 46.22163#-0.14342