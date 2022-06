Les mercredis sur la route : Ego Trip Opéra et Fred Batista Konzert Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle

Les mercredis sur la route : Ego Trip Opéra et Fred Batista Konzert Melle, 13 juillet 2022, Melle. Les mercredis sur la route : Ego Trip Opéra et Fred Batista Konzert

Devant le Café du Boulevard Place René Groussard Melle Deux-Sèvres Place René Groussard Devant le Café du Boulevard

2022-07-13 19:30:00 – 2022-07-13

Place René Groussard Devant le Café du Boulevard

Melle

Deux-Sèvres Melle EUR Les Mercredis sur la Route Mercredi 13 juillet devant le Café du Boulevard à Melle 19h30 : installation et possibilité de se restaurer sur place

20h : théâtre de rue – Ego trip Opéra, chanteuse décadente, public averti à partir de 8 ans

21h30 : concert FRED BATISTA KONZERT

(Chanson à la VRP) Une musique festive et orchestrée au service des textes poétiques de Fred, inspirés par la vie, drôles ou émouvants. Le KonZert est un moment convivial aux accents de cabaret burlesque steampunk.

Place René Groussard Devant le Café du Boulevard Melle

