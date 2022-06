Les mercredis sur la route : CRocRelle et Décibal

2022-07-27 19:30:00 – 2022-07-27 EUR Les Mercredis sur la Route Mercredi 27 juillet devant le Café du Boulevard à Melle 19h30 : installation et possibilité de se restaurer sur place

20h : théâtre de rue – CRocRelle « Je suis une femme… Point virgule ; » Clowne naïve.

21h30 : concert DÉCIBAL (Plancher des valses) Le Berry, Décibal le défend, le chante et le mène à la danse avec passion. Le groupe cultive l’envie profonde de donner un vent de liberté à l’héritage des traditions berrichonnes. Avec énergie, ils mènent le bal où danseurs et musiciens se rapprochent pour ne former qu’un seul et unique espace de jeu. Une musique trad’ d’aujourd’hui. Les Mercredis sur la Route Mercredi 27 juillet devant le Café du Boulevard à Melle 19h30 : installation et possibilité de se restaurer sur place

